В Беларуси в выходные сохранится холодная погода

В Беларуси холодно будет и на выходных. Майская температура в этом году ниже обычного почти на шесть градусов. Последний раз так морозно было в 2004 году. Сегодня днем ожидаются дожди, ночью в некоторых районах страны выпадет мокрый снег. По стране будет до плюс 12. Но тепла ждать осталось недолго. Начиная с воскресенья, заморозки начнут уходить, а температура вернется в свою майскую норму. В понедельник температура ожидается до + 15.



