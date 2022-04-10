В Беларуси на законодательном уровне пересмотрят деятельность товариществ собственников

5 % обращений в отрасли ЖКХ сегодня касаются нареканий на деятельностьтовариществсобственников. Об этом в интервью программе "Вопрос номер один" рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. Речь про нецелевое использование средств в организациях самоуправления и жалобы на их решения. Сейчас разрабатываются законодательные подходы, чтобы исключить подобные факты. В перспективе управление жилфондом и его эксплуатация будет осуществляться государственными организациями. Что касается возможности резкого повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг, как заявил министр, для этого нет никаких оснований.