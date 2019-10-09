В Беларуси набирает популярность формат парных социальных танцев

Формат парных социальных танцев набирает популярность в столице. Бачата, сальса, танго под латиноамериканские ритмы дарят уникальную возможность разговора без слов. Минчане активно записываются на такие танцевальные уроки. Тем более что научиться основным движениям несложно, дальше все зависит от фантазии. Формат социальных танцев предусматривает свободный стиль и импровизацию.



Танцоры, который выбрали такой свободный стиль, летом демонстрировали свои умения на мастер-классах в Верхнем городе Минска. В столице периодически проводятся вечеринки, где можно встретить единомышленников и потанцевать.



