3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси наблюдается сокращение количества вакансий
За последний месяц - более чем на 13 тысяч. Закрытие границ на фоне пандемии коронавируса повлияло на целые отрасли бизнеса. По словам экспертов, наниматели взяли паузу и не спешат предлагать рабочие места. В основном спрос снизился в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Примечательно, что от нанимателей стали появляться запросы и на новые профессии. Более 60 заявок поступило на медицинских дезинсекторов и волонтеров по безопасной доставке обедов медперсоналу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП