В Беларуси наблюдается сокращение количества вакансий

За последний месяц - более чем на 13 тысяч. Закрытие границ на фоне пандемии коронавируса повлияло на целые отрасли бизнеса. По словам экспертов, наниматели взяли паузу и не спешат предлагать рабочие места. В основном спрос снизился в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Примечательно, что от нанимателей стали появляться запросы и на новые профессии. Более 60 заявок поступило на медицинских дезинсекторов и волонтеров по безопасной доставке обедов медперсоналу.