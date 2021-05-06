В Беларуси наблюдается тенденция снижения подростковой преступности

События прошлого года показали две тревожные тенденции: сознательное втягивание взрослыми, в том числе и родителями, детей в противоправную деятельность, а также деструктивное влияние информации в интернете.

Сегодня Национальная комиссия по правам ребенка провела заседание в формате видеоконференции. Обсуждали профилактические работы по снижению уровня преступности в подростковой и молодежной среде.



На заседании затрагивалась и тема патриотического воспитания. В Беларуси активно работают с молодым поколением, особенно актуально это в Год народного единства и накануне Дня Победы.

