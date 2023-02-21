В Беларуси началась Масленичная неделя. Рецептами вкусных начинок делятся на мастер-классах в городке Блужа Пуховичского района

Масленичная неделя проходит в нашей стране. Граница между весной и зимой, а также мясоедом и Великим постом. Народные песни, игры, хороводы и сжигание чучела - главные атрибуты восточнославянского праздника - Масленицы. И, конечно же, угощение блинами с разной начинкой. Своими рецептами приготовления сыров и взбивания сливочного масла с местными школьниками делится хозяйка усадьбы в городке Блужа Пуховичского района.