В Беларуси началась отправка новобранцев в войска
Пополнение в Вооруженных силах страны. С сегодняшнего дня призывники отправляются на срочную военную службу и службу в резерв. С утра новобранцы прибыли на сборные пункты, а после разъехались в соединения и воинские части, а также другие войска и формирования. Торжественная церемония состоялась у подножия Кургана Славы. В первый день около тысячи призывников пополнят ряды Сил специальных операций, 72-го объединенного учебного центра и Минской военной комендатуры. Всего же на укомплектование планируется направить около 10 тысяч человек.
Отправляясь в ССО, я давно мечтал послужить. Это все-таки что-то приближенное к элите. Прыгаешь с парашюта, работаешь под водой, стреляешь из всех видов вооружения. Сегодня испытываю на Кургане Славы особые эмоции.
Неожиданно, конечно. Не думал, что попаду в ССО, а так вообще рад. Хочется пройти этот путь. Узнать что-то новое. Закалку свою проверить, проверить свой дух.
В ближайшее время новобранцев ждет курс молодого бойца. Военная присяга у прибывшего пополнения состоится 21 мая.