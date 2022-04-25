В Беларуси началась отправка новобранцев в войска

Пополнение в Вооруженных силах страны. С сегодняшнего дня призывники отправляются на срочную военную службу и службу в резерв. С утра новобранцы прибыли на сборные пункты, а после разъехались в соединения и воинские части, а также другие войска и формирования. Торжественная церемония состоялась у подножия Кургана Славы. В первый день около тысячи призывников пополнят ряды Сил специальных операций, 72-го объединенного учебного центра и Минской военной комендатуры. Всего же на укомплектование планируется направить около 10 тысяч человек.