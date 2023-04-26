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В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу
В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.
По информации военного ведомства, в войска для прохождения службы планируется направить около 10 тыс. человек. Вызову на призывные комиссии подлежат около 40 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв проходит с 26 апреля по 5 мая, а 20 мая военнослужащие нового пополнения принесут военную присягу.
Мероприятия призыва организуются и проходят согласно законодательству без каких-либо особых изменений.
Как сообщалось ранее, призыв граждан на срочную военную службу, а также службу в резерве в феврале-мае 2023 года осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2023 г. №19.
Фото: БЕЛТА
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