В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.

По информации военного ведомства, в войска для прохождения службы планируется направить около 10 тыс. человек. Вызову на призывные комиссии подлежат около 40 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв проходит с 26 апреля по 5 мая, а 20 мая военнослужащие нового пополнения принесут военную присягу.

Мероприятия призыва организуются и проходят согласно законодательству без каких-либо особых изменений.

Как сообщалось ранее, призыв граждан на срочную военную службу, а также службу в резерве в феврале-мае 2023 года осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2023 г. №19.