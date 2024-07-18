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В Беларуси началась подготовка детей к школе. Какие семьи получат матпомощь?

В Беларуси началась кампания по подготовке детей к школе. В преддверии нового учебного года материальную помощь традиционно получат многодетные, семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, а также малообеспеченные. Так, с 1 августа начнется выплата единовременной помощи к школе для таких семей. Размер составит 30% бюджета прожиточного минимума. Выплаты предусмотрены на каждого ребенка-школьника. Практически во всех регионах уже принимают заявления. Для этого необходимо обращаться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту регистрации одного из родителей, либо в отдельных районах - по месту учебы ребенка.

Кроме того, в Минске начали работу школьные базары. Универмаги предлагают покупателям различные варианты одежды делового стиля для детей всех возрастных групп - порядка 180 моделей для девочек и около 160 - для мальчиков. Особое внимание уделено предметам гардероба, которые школы выбрали в качестве обязательного элемента. Это разнообразные жилеты и жакеты, блузки, брюки и юбки.

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