В Беларуси началась подготовка детей к школе. Какие семьи получат матпомощь?

В Беларуси началась кампания по подготовке детей к школе. В преддверии нового учебного года материальную помощь традиционно получат многодетные, семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, а также малообеспеченные. Так, с 1 августа начнется выплата единовременной помощи к школе для таких семей. Размер составит 30% бюджета прожиточного минимума. Выплаты предусмотрены на каждого ребенка-школьника. Практически во всех регионах уже принимают заявления. Для этого необходимо обращаться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту регистрации одного из родителей, либо в отдельных районах - по месту учебы ребенка.