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В Беларуси началась разведка новых залежей нефти

В шаге от открытия! Белорусские нефтяники впервые приступили к масштабным геологоразведочным работам в южной части Припятского прогиба. По оценкам, здесь могут находиться новые залежи черного золота. Извлекаемые запасы перспективных объектов могут составить более 14 миллионов тонн углеводородов. Притоки пластовых флюидов, которые были получены при испытаниях, свидетельствуют о хороших коллекторских свойствах пород.Определены три наиболее перспективных участка для проведения сейсморазведки.

Подготовлена целая программа полевых сейсморазведочных работ в современной технологии 3D. Она рассчитана на ближайшие 5 лет. За это время исследования проведут на территории в три тысячи квадратных километров.

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