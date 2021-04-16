В Беларуси началась вакцинация "Спутником V" отечественного производства

Теперь официально: выпущенная российская вакцина от коронавируса "Cпутник V" белорусского производства вошла в гражданский оборот. Это сегодня заявил министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич стал первым белорусом, который привился разлитым у нас препаратом. Накануне стало известно, что белорусский Минздрав и российский центр имени Гамалеи одобрили качество партии. Также сегодня привились министр труда и соцзащиты Ирина Костевич и специалисты обоих ведомств. Заметили в процедурном кабинете и директора предприятия "Белмедпрепараты". Объем первой партии вакцины - до 90 тысяч доз. До конца месяца в Минске планируют произвести еще 5 серий. Общим количеством до 500 тысяч. Контроль качества будет проходить каждая партия.