В Беларуси начали собирать березовый сок

Резко температура пошла вверх, сезон будет меньше по времени - порядка 10 дней. Но по обилию сокодвижения гораздо лучше. А в прошлом году температура была нестабильная: то холодно, то тепло. И растянулся сезон более чем на месяц. Но по объему сока было гораздо меньше.

Артем Голодюк, инженер по побочному пользованию Брестского лесхоза