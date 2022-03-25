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В Беларуси начали собирать березовый сок
Настоящий ключ к здоровью и красоте! Березовый сок пошел в лесах Беларуси. Сезон только начался, а на делянки уже едут желающие попробовать его одними из первых. В Брестском лесхозе природный напиток продают по 19 копеек за литр. Вкусовые качества продукта зависят от места, где растут деревья. На возвышенностях напиток слаще. Обычно сокодвижение в березах две-три недели. Желающим получить максимум витаминов нужно поспешить, ведь больше всего полезных элементов именно в свежем соке. Но если весна будет мягкой, то сезон заготовки может растянуться и до пяти недель.
Резко температура пошла вверх, сезон будет меньше по времени - порядка 10 дней. Но по обилию сокодвижения гораздо лучше. А в прошлом году температура была нестабильная: то холодно, то тепло. И растянулся сезон более чем на месяц. Но по объему сока было гораздо меньше.
Я каждый год заготавливаю сок. Банок 20-30 трехлитровых. Пьют и дети, и внуки. И даже не хватает, надо больше заготавливать!
Всего только в Брестском лесхозе в этом сезоне планируют заготовить около 300 тонн березового сока. Так что природного напитка хватит всем!
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