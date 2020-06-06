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В Беларуси начались каникулы

Отдых в лагерях, конечно, пройдет по новым правилам. В приоритете - безопасность здоровья детей. А поэтому больше игр на свежем воздухе.О том, в каких условиях будет проходить оздоровление, расскажет Андрей Ястребов (видео).

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