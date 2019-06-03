В Беларуси начались летние каникулы

Более сорока тысяч маленьких минчан отправятся в летние оздоровительные центры. В расписании школьников - спортивные турниры, ІТ-занятия и танцевальные мастер-классы. Тематические программы подготовили и в школьных лагерях, сегодня они приняли первых гостей. Какие новые занимательные направления выбирают ученики - материал Александры Кавелич (видео).



