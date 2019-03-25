В Беларуси начались школьные каникулы. ГАИ призывает водителей быть внимательными

Сегодня в Беларуси начались школьные каникулы - инспекторы ГАИ призывают водителей снижать скорость во дворах и перед пешеходными переходами. На этот период Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. На прошлой неделе инспекторы побывали на школьных уроках, показали детям фотографии реальных происшествий и напомнили о безопасном поведении на дороге.



Всего с начала года только на дорогах Минской области зафиксировано почти 100 аварий. В пяти - травмировано шестеро детей.