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В Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию
В Беларуси с сегодняшнего дня началось досрочное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию. Ровно в 10 утра участки открыли двери. В списках тех, кто вправе проголосовать за или против поправок в Основной закон страны, порядка 7 млн человек. Период досрочного голосования продлится до субботы включительно, но многие решили не затягивать и изъявить свою волю уже на старте досрочного голосования.
На одном из участков находится моя коллега Юлия Рубцова. Это 35 участок для голосования Центрального района Минска. Мы находимся здесь уже более часа, и я могу вас заверить: кабинки для голосования вовсе не пустуют. Обстановка абсолютно спокойная, нет никакого ажиотажа или очередей- люди заходят на участок, подходят к членам участковой комиссии, берут свой бюллетень и отправляются в кабинку. Урна хорошо просматривается, она была опечатана накануне открытия участка - там уже есть некоторое количество бюллетеней. Их немного - с момента открытия участка прошло всего два часа.
Комиссия продолжит работу до 19 часов, лишь прервавшись на обеденное время с 14 до 16.
Такой график работы определен на все дни досрочного голосования. Прийти в это время и отдать свой голос может абсолютно каждый избиратель. Объяснять, почему решили прийти раньше основного дня голосования, не придется. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.
Если провести некую параллель с президентскими или парламентскими выборами, то референдум немного отличается.
На участке отсутствует какая-либо агитация или информация о кандидатах, в бюллетене всего один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения в Основной закон, и два квадрата - за и против. Отметка должна стоять лишь в одном из них, иначе бюллетень будет признан недействительным. Кстати, чтобы поправки были приняты, нужно, чтобы в референдуме приняли участие более половины граждан, включенных в списки. И, соответственно, свыше половины из них должны проголосовать за.
Диктует свои условия и эпидобстановка - члены комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты
Из-за сантребований убрали и шторки на кабинках для голосования. Это никак не мешает сохранить тайну волеизъявления. За этим на каждом участке пристально следят наблюдатели. Сегодня в Беларуси аккредитованы свыше 130 международных наблюдателей и около 44 тысяч национальных.
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