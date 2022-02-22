В Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию





Комиссия продолжит работу до 19 часов, лишь прервавшись на обеденное время с 14 до 16.



Такой график работы определен на все дни досрочного голосования. Прийти в это время и отдать свой голос может абсолютно каждый избиратель. Объяснять, почему решили прийти раньше основного дня голосования, не придется. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.



Если провести некую параллель с президентскими или парламентскими выборами, то референдум немного отличается.



На участке отсутствует какая-либо агитация или информация о кандидатах, в бюллетене всего один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения в Основной закон, и два квадрата - за и против. Отметка должна стоять лишь в одном из них, иначе бюллетень будет признан недействительным. Кстати, чтобы поправки были приняты, нужно, чтобы в референдуме приняли участие более половины граждан, включенных в списки. И, соответственно, свыше половины из них должны проголосовать за.

