В Беларуси проходит изучение популяционного иммунитета к COVID-19

Исследование проводит Минздрав совместно с Роспотребнадзором. Всего же в тестировании на антитела к COVID-19 - как планируется - примут участие более 12 тысяч человек в возрасте от года и выше. Список волонтеров уже сформирован. Пункты забора крови работают с 8 утра и до 8 вечера каждый день, кроме воскресенья. За 2-4 часа до сдачи анализа участникам рекомендуют не употреблять пищу.