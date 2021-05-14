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В Беларуси проходит изучение популяционного иммунитета к COVID-19

2 238 добровольцев уже поучаствовали в проекте по изучению иммунитета к коронавирусу. Исследование стартовало сегодня.

Исследование проводит Минздрав совместно с Роспотребнадзором. Всего же в тестировании на антитела к COVID-19 - как планируется - примут участие более 12 тысяч человек в возрасте от года и выше. Список волонтеров уже сформирован. Пункты забора крови работают с 8 утра и до 8 вечера каждый день, кроме воскресенья. За 2-4 часа до сдачи анализа участникам рекомендуют не употреблять пищу.

Тестирование на антитела будет проходить до 19 мая. Для жителей Беларуси оно бесплатное. Результаты участники исследования получат с 20 по 21 мая.

Исследование будет проходить практически до конца года в 3 этапа. Следующие два пройдут с интервалом в 3 месяца. В Минздраве отметили: наличие антител не влияет на показание к вакцинации.

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