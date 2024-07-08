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В Беларуси начался большой пресс-тур представителей СМИ стран - участниц ШОС
8 июля в Беларуси начинается большой пресс-тур представителей масс-медиа стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь, напомним, стала полноправным, десятым по счету, членом ШОС.
Большой пул журналистов этим утром знакомится с флагманом нашего машиностроения - Белорусским автозаводом. Гости - почти два десятка человек из Ирана, Китая, России, Узбекистана и Кыргызстана - представляют газеты, информагентства, телеканалы. После БелАЗа в сегодняшних планах и Парк высоких технологий, а также Центр парусного спорта в Минском районе.
За неделю журналисты ШОС побывают во многих регионах Беларуси.
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