В Беларуси начался большой пресс-тур представителей СМИ стран - участниц ШОС

8 июля в Беларуси начинается большой пресс-тур представителей масс-медиа стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь, напомним, стала полноправным, десятым по счету, членом ШОС.



Большой пул журналистов этим утром знакомится с флагманом нашего машиностроения - Белорусским автозаводом. Гости - почти два десятка человек из Ирана, Китая, России, Узбекистана и Кыргызстана - представляют газеты, информагентства, телеканалы. После БелАЗа в сегодняшних планах и Парк высоких технологий, а также Центр парусного спорта в Минском районе.