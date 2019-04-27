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В Беларуси начался сезон активности клещей
С опасными паразитами можно встретиться не только в густых лесах, но и городских парках. Медики предупреждают, что они являются возбудителями серьезных заболеваний. При обнаружении клеща на теле необходимо немедленно извлечь его и отвезти в лабораторию. Как защитить себя во время загородного отдыха - расскажет Светлана Чернова.
Собирая молодую крапиву в Минском районе, Константин Хрусталев впервые стал жертвой, казалось бы, совсем неприметного жучка – клеща. Нежданного гостя на своем теле минчанин заметил только на следующий день. Клещ облюбовал место под коленом. Пришлось удалить при помощи нити и незамедлительно отвезти на исследование.
Как оказалось, именно на этот период (конец апреля - начало мая) приходится первый пик активности клещей. Паразиты, которые только пробудились после зимней спячки, с охотой ищут себе пищу. По статистике, около 50 тысяч человек в нашей стране ежегодно становятся жертвами таких агрессивных жучков, которые, к слову, переносят опасные заболевания. И самое распространенное - баррелиоз или болезнь Лайма.
Специалисты говорят, чтобы избежать неприятных последствий и вовремя начать лечение, если клещ все-таки обнаружен, его необходимо аккуратно снять при помощи нити или специального приспособления для удаления клещей, которое можно найти в аптеке. Далее как можно скорее отнести в лабораторию на исследование. А встретиться с паукообразными паразитами, между прочим, можно не только в густых лесах, но и городских парках. Как правило, они любят отдыхать среди кустов и высокой травы.
Они цепляются за свою жертву при помощи крохотных крючков, расположенных на лапках.
Чтобы защитить себя от клещей, отправляясь на природу, разумно выбрать одежду, которая плотно прилегает к телу. При этом свитера, водолазки, майки нужно заправлять в брюки, брюки в носки, а также следует застегнуть манжеты на рукавах. И обязательно головной убор. Надежней в этом случае выбрать куртку с капюшоном.
А вот на дачных участках в целях профилактики нападения клещей стоит скашивать высокую траву, а к зиме тщательно убирать сухие листья, чтобы для опасных жучков не нашлось места для зимовки.
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