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В Беларуси начался трудовой семестр - принимающие организации готовы дать работу 6,5 тыс. молодых людей
Путевки в трудовое лето получили студотрядовцы Гомельской области. Этот семестр посвящен 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. А потому и старт новому сезону дали на базе мемориального военно-исторического комплекса "Партизанская криничка".
Принимающие организации готовы дать работу 6,5 тыс. молодых людей. Самый многочисленный профиль - сельскохозяйственный. Треть ребят будут задействованы в сфере АПК. А еще студотрядовцы будут работать на промышленных предприятиях, в детских лагерях и на объектах экологического, сервисного и медицинского профиля.
"Наш отряд специализируется на оздоровительном лагере "Сидельники". Нас ждет наша целина, а также в первую очередь знакомство, дружба, общение и уйма положительных эмоций", - поделилась боец студотряда Ангелина Цыбулич.
"У каждого разная целина, у нас она проходит на заводе. И для каждого это становится чем-то невообразимым. Именно с отрядом мы проводим свое самое незабываемое лето в своей жизни", - рассказала командир студотряда Диана Ханецкая.
Объекты у нас разные. Два объекта носят статус областной молодежной стройки. Это детский реабилитационный оздоровительный центр "Кристалл" в Гомеле, где пройдут ремонтные работы, и мемориальный комплекс в Красном Береге Жлобинского района, где будет проведена реконструкция.
Студенты вузов Гомельской области представят регион на всех республиканских объектах, включая "Атлант", МАЗ, МТЗ. Часть ребят уже отправались во Всероссийский центр "Орленок" и на Всебелорусскую молодежную стройку в Брестскую крепость.
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