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В Беларуси начался трудовой семестр - принимающие организации готовы дать работу 6,5 тыс. молодых людей

Путевки в трудовое лето получили студотрядовцы Гомельской области. Этот семестр посвящен 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. А потому и старт новому сезону дали на базе мемориального военно-исторического комплекса "Партизанская криничка".

Принимающие организации готовы дать работу 6,5 тыс. молодых людей. Самый многочисленный профиль - сельскохозяйственный. Треть ребят будут задействованы в сфере АПК. А еще студотрядовцы будут работать на промышленных предприятиях, в детских лагерях и на объектах экологического, сервисного и медицинского профиля.

"Наш отряд специализируется на оздоровительном лагере "Сидельники". Нас ждет наша целина, а также в первую очередь знакомство, дружба, общение и уйма положительных эмоций", - поделилась боец студотряда Ангелина Цыбулич.

"У каждого разная целина, у нас она проходит на заводе. И для каждого это становится чем-то невообразимым. Именно с отрядом мы проводим свое самое незабываемое лето в своей жизни", - рассказала командир студотряда Диана Ханецкая.

Объекты у нас разные. Два объекта носят статус областной молодежной стройки. Это детский реабилитационный оздоровительный центр "Кристалл" в Гомеле, где пройдут ремонтные работы, и мемориальный комплекс в Красном Береге Жлобинского района, где будет проведена реконструкция.
Юлия Липовская, первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ

Студенты вузов Гомельской области представят регион на всех республиканских объектах, включая "Атлант", МАЗ, МТЗ. Часть ребят уже отправались во Всероссийский центр "Орленок" и на Всебелорусскую молодежную стройку в Брестскую крепость.

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