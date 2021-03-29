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В Беларуси начинается массовая посевная кампания
В Беларуси стартует массовая посевная кампания. Как рассказал в "Главном эфире" глава Минсельхозпрода Иван Крупко, на прошлой неделе работы на полях начались в южных регионах. До 12 дней нужно каждой области, чтобы завершить яровой сев. Работы в полях в целом по стране будут продолжаться до 22 апреля. Финиширует кампания в Витебской области. Запас топлива сейчас в сельхозорганизациях на 20 дней беспрерывной работы. Что касается культур, то под некоторые увеличены площади, исходя из потребности рынка.
Оценивая потери на полях после зимовки, министр отметил, что на рапсе их практически нет. На озимых культурах пока прогнозируется до 7 %. Сейчас идет усиленная подкормка и будет видно, сколько нужно будет пересеять.
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