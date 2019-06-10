В Беларуси начинается мониторинг готовности сельхозпредприятий к проведению уборочной кампании

В Беларуси технические инспекторы ФПБ сегодня начинают мониторинг готовности сельхозпредприятий к проведению уборочной кампании. На контроле - обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также организация доставки горячего питания и питьевой воды. Особое внимание тем предприятиям, в которых в прошлом году были выявлены нарушения техники безопасности или недолжным образом организованы бытовые условия для работников во время жатвы. Представители профсоюзов также проверят наличие и состояние санитарно-бытовых помещений и душевых, оборудованных мест для приема пищи, обратят внимание на соблюдение правил охраны труда при проведении ремонтных работ и соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности.



