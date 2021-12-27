В Беларуси начинается вакцинация детей от COVID-19

В Беларуси сегодня начинается вакцинация против ковида детей в возрасте 12-17 лет. Привить ребенка можно будет китайским препаратом, не ранее 6 месяцев после перенесенного коронавируса и при отсутствии противопоказаний. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать согласие на процедуру.