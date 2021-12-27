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В Беларуси начинается вакцинация детей от COVID-19

В Беларуси сегодня начинается вакцинация против ковида детей в возрасте 12-17 лет. Привить ребенка можно будет китайским препаратом, не ранее 6 месяцев после перенесенного коронавируса и при отсутствии противопоказаний. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать согласие на процедуру.

Темпы вакцинации от COVID-19 в декабре выросли вдвое

В целом вакцинация от ковида в стране идет хорошими темпами. В декабре они выросли в два раза. Первый компонент вакцины (с учетом "Спутник Лайт") получила практически половина населения страны.

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