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В Беларуси начинается вакцинация детей от COVID-19
В Беларуси сегодня начинается вакцинация против ковида детей в возрасте 12-17 лет. Привить ребенка можно будет китайским препаратом, не ранее 6 месяцев после перенесенного коронавируса и при отсутствии противопоказаний. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать согласие на процедуру.
Темпы вакцинации от COVID-19 в декабре выросли вдвое
В целом вакцинация от ковида в стране идет хорошими темпами. В декабре они выросли в два раза. Первый компонент вакцины (с учетом "Спутник Лайт") получила практически половина населения страны.
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