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В Беларуси начинают подготовку специалистов по дисциплине "социальное предпринимательство"

Не оставить людей наедине со своей проблемой, помочь и поддержать в трудной ситуации - вот один из приоритетов государственной политики. На это нацелен и новый закон, который готовят депутаты. Согласно документу, в 2023 году планируется ввести квоты по трудоустройству инвалидов. При этом большой шаг в этом направлении уже сделан. Так, в одном из гомельских институтов первыми в стране начинают подготовку специалистов по дисциплине "социальное предпринимательство". А некоторые предприятия уже многие годы принимают в свой коллектив людей с ограниченными возможностями. О жизни без ограничений репортаж Анны Ковалевой.

В Гомеле инвалидам предоставляют работу на дому

Инклюзивное трудоустройство

В Гомеле начнут готовить специалистов по дисциплине "социальное предпринимательство"

В Послании-2019 Президент поручил создать четкую систему трудоустройства инвалидов

Инклюзивное трудоустройство стало и одним из ключевых посылов Послания Президента народу и Национальному собранию. Александр Лукашенко потребовал создать дополнительную систему стимулирования нанимателей.

В Гомельской области реализуют проект трудовой адаптации

Спустя несколько месяцев некоторые шаги к этому уже сделаны. Готовится новая законодательная база. Тем временем биржи труда проявляют инициативу и бронируют на предприятиях рабочие места специально для людей с инвалидностью.

Трудовая адаптация

Такую форму поддержки инвалидов назвали "трудовой адаптацией". Благодаря, в том числе и ей, только в Гомельском регионе с начала года нашли работу почти 60 % людей с инвалидностью, которые обратились за помощью. При этом часть из них получили субсидии и открыли уже свой собственный бизнес.


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