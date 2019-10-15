В Беларуси начинают подготовку специалистов по дисциплине "социальное предпринимательство"

Не оставить людей наедине со своей проблемой, помочь и поддержать в трудной ситуации - вот один из приоритетов государственной политики. На это нацелен и новый закон, который готовят депутаты. Согласно документу, в 2023 году планируется ввести квоты по трудоустройству инвалидов. При этом большой шаг в этом направлении уже сделан. Так, в одном из гомельских институтов первыми в стране начинают подготовку специалистов по дисциплине "социальное предпринимательство". А некоторые предприятия уже многие годы принимают в свой коллектив людей с ограниченными возможностями. О жизни без ограничений репортаж Анны Ковалевой.