В Беларуси начинаются мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв холокоста . По всей стране сегодня пройдут возложения цветов к мемориалам, церемонии-реквиемы и молитвы.

За время немецкой оккупации с 1941 по 1944 годы в Беларуси были убиты и замучены более 800 000 представителей еврейской национальности. На территории нашей страны действовали более 320 гетто. Всего в мире жертвами геноцида стали около шести миллионов евреев.