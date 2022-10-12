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В Беларуси начинаются специальные учения МВД

В связи с осложнением военно-политической обстановки в Беларуси начинаются специальные учения органов внутренних дел. Как отмечают в МВД, ситуацию обостряют и деструктивно настроенные лица за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении Беларусивплоть до совершения актов терроризма, в том числе в рамках так называемого плана "Перамога", акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой нацбезопасности.


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МВД принято решение о проведении тактико-специального учения по отработке комплекса мероприятий по поиску и уничтожению возможных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, обеспечению безопасности граждан.
Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси


Мероприятия пройдут на территории Гомельской области. Отработка маневров запланирована на протяжении нескольких дней.

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