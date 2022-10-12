В Беларуси начинаются специальные учения МВД

В связи с осложнением военно-политической обстановки в Беларуси начинаются специальные учения органов внутренних дел. Как отмечают в МВД, ситуацию обостряют и деструктивно настроенные лица за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении Беларусивплоть до совершения актов терроризма, в том числе в рамках так называемого плана "Перамога", акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой нацбезопасности.