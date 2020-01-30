В Беларуси начнется модернизация автомобильной дороги Минск - Вильнюс и пункта пропуска Каменный Лог

Об этом в рамках профильной коллегии заявил министр транспорта Алексей Авраменко. Средства на реализацию проекта выделил Европейский инвестиционный банк. Планируется, что уже к 1 мая следующего года проект будет закончен.



Рассказал глава Минтранса и о том, что ждет знаменитую "олимпийку", в реконструкции которой может поучаствовать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Планируется, что на дороге M1 исчезнут все пересечения в одном уровне и пешеходные переходы. Ремонт покрытия планируется выполнять поэтапно. Задача в этом году - сделать технико-экономическое обоснование проекта и договориться с банком. Работы начнутся не ранее 2021 года.



