В Беларуси наградили первых лауреатов премии "Человек безбарьерной среды"

Почетные дипломы вручили молодой писательнице, руководителю инклюзивного хора и создателю литературной серии произведений незрячих авторов. Все они своим творчеством помогают разным людям иметь равные возможности. Развитие инклюзивной и комфортной безбарьерной среды для инвалидов: создание условий для обучения, переоборудование торговых центров, жилых помещений, остановок общественного транспорта, социальный патронаж - в нашей стране на особом контроле. Социальная сфера - первая из семнадцати Целей устойчивого развития. С теми, кто теперь гордо носит звание "Человек безбарьерной среды", познакомилась Юлия Токарь.



Их пение согревает сердца, хотя многие артисты не видят своего зрителя. Елена Маслова три года назад создала первый в Беларуси детский инклюзивный хор. Сегодня ее воспитанники - призеры многих республиканских и международных конкурсов. И каждый выход на сцену для них - "Радость души".





За самоотдачу и безграничную любовь к своим воспитанникам руководитель инклюзивного детского хора Елена Маслова сегодня стала первым в Беларуси лауреатом премии "Человек безбарьерной среды". Почетное звание также получили главный редактор журнала "Роднае слова" Зоя Подлипская и лауреат международных литературных конкурсов, 15-летняя писательница София Ворса.

Девятиклассница листает страницы своей почти документальной повести. "Город слепых перекрестков" - хоть и художественное произведение, но в его основе - правдивая история Ольги Патрий - незрячей девушки, ее маленькие победы и личные переживания. София - автор книги - проживает жизнь вместе со своей героиней. И открывает читателям другой мир - доступный и понятный каждому.



