В Беларуси не будут ограничивать выезд не прошедшим сверку данных военнообязанных

К гражданам Беларуси, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Минобороны также проинформировало, что лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в прошлом году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства.