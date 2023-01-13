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В Беларуси не будут ограничивать выезд не прошедшим сверку данных военнообязанных
К гражданам Беларуси, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Минобороны также проинформировало, что лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в прошлом году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства.
Ведомство дало пояснения из-за обращений СМИ по вопросу недостоверного комментария военного комиссара Брестской области полковника Олега Коновалова.
Фото:vk.com/minoborony_by
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