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В Беларуси не выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции
В Беларуси не выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции: ни британский, ни южноафриканский. Это в интервью нашему Агентству рассказал министр здравоохранения. Как отметил Дмитрий Пиневич, с начала марта в стране ожидается небольшой рост инфицирования COVID. Это связано прежде всего с наслоением сезонных вирусов, в том числе и гриппа, от которого, к слову, привито 40 % населения. Уменьшить степень тяжести эпидпроцесса позволит вакцинация и от коронавируса.
Также, как подчеркнул министр, перед ведомством стоит задача сохранения высоких зарплат для медиков и вне борьбы с инфекцией. Подробнее о борьбе с коронавирусом и белорусском пути смотрите сегодня в "Панораме". Дмитрий Пиневич вспомнит день, с которого все началось.
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