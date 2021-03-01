В Беларуси не выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции: ни британский, ни южноафриканский. Это в интервью нашему Агентству рассказал министр здравоохранения. Как отметил Дмитрий Пиневич, с начала марта в стране ожидается небольшой рост инфицирования COVID. Это связано прежде всего с наслоением сезонных вирусов, в том числе и гриппа, от которого, к слову, привито 40 % населения. Уменьшить степень тяжести эпидпроцесса позволит вакцинация и от коронавируса.