В Беларуси необходимо срочно отремонтировать 31 мост

В Бресте прошел большой семинар по безопасности путепроводов. На него съехались эксперты и сотрудники дорожных служб. Цель - обмен опытом и обучение. Всего у нас более пяти тысяч мостов. И 42 процента из них требуют пристального внимания. В основном это объекты, которые строили в 70-ых-80-ых годах прошлого столетия. С передовыми технологиями в ремонте знакомились на примере ведущих предприятий страны. 11 из самых проблемных мостов начнут реконструировать уже в этом году. Среди них путепроводы через Днепр, Сож, Пину и Днепро-Бугский канал.