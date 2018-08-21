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В Беларуси новые правила для посетителей игорных заведений

Возрастной ценз для посещения игорных заведений будет увеличен с 18 до 21 года. Это предусмотрено указом Президента Беларуси. Документ предполагает появление в нашей стране и онлайн-казино. Для минимизации вредных последствий участия в азартных играх будет введена обязательная идентификация посетителей. Разработан и ряд других мер для обеспечения безопасности игроков.

Сегодня в Беларуси лицензии для открытия казино есть у 106 субъектов хозяйствования, работает лишь 86 из них. Освоить игорную деятельность в Интернете, по оценкам специалистов, сможет еще меньше бизнесменов.

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