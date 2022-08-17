ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси новые правила пересечения границы на автомобиле

В Беларуси новые правила пересечения границы на автомобиле

Александр Лукашенко подписал указ об изменениях в правилах пересечения государственной границы, сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости".

Эти изменения вступят в силу после публикации новой редакции постановления Совета Министров.

В рамках новых правил будет отменена услуга платного бронирования времени въезда автомобилей в пропускную зону, вместо этого все водители должны будут оплатить регистрацию в системе электронной очереди, а при въезде передвигаться в общем порядке.

Фото: Pexels.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все