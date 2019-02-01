В Беларуси новый бюджет прожиточного минимума

В Беларуси с сегодняшнего дня новый бюджет прожиточного минимума. Теперь он составляет 216,9 рублей в среднем на душу населения. На таком уровне он сохранится ближайшие три месяца - до конца апреля. Вслед за БПМ вырастают детские пособия. Так, единовременное - в связи с рождением первого ребенка - теперь составляет 2 тысячи 169 рублей. На второго и последующих детей - свыше 3 тысяч. Больше заплатят и тем, кто в ожидании пополнения: выплата для женщин, вовремя ставших на учет Минздрава, выросла до уровня одного бюджета прожиточного минимума.