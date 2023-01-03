3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси новый порядок аттестации экскурсоводов
Новшества в туристической сфере. С начала года в Беларуси повысилась ответственность экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Коснулись изменения порядка аттестации специалистов и их дальнейшего учета. Для этого вводится национальный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков с информацией о перечне тем экскурсий, срок действия свидетельства об аттестации и прочем.
С 1 января нельзя проводить экскурсии без специального свидетельства. Оно выдается на 5 лет, а чтобы его получить, следует пройти аттестацию: компьютерное тестирование и устное собеседование. Также действие свидетельства можно приостановить.
Обязательное требование к экскурсоводам и гидам-переводчикам - водить только те экскурсии, которые указаны в приложении к свидетельству об аттестации, где числятся маршруты, по которым человек ее прошел.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов