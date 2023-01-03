В Беларуси новый порядок аттестации экскурсоводов

Новшества в туристической сфере. С начала года в Беларуси повысилась ответственность экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Коснулись изменения порядка аттестации специалистов и их дальнейшего учета. Для этого вводится национальный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков с информацией о перечне тем экскурсий, срок действия свидетельства об аттестации и прочем.

С 1 января нельзя проводить экскурсии без специального свидетельства. Оно выдается на 5 лет, а чтобы его получить, следует пройти аттестацию: компьютерное тестирование и устное собеседование. Также действие свидетельства можно приостановить.