3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси новый штамм коронавируса "пирола" не зафиксирован
В Беларуси новый штамм коронавируса - "пирола" - не зафиксирован. Сегодня об этом сообщили в Минздраве. Сейчас этот штамм циркулирует в 15 странах. Считается, что он более заразный, и симптомы мало чем отличаются от типичных признаков COVID-19. Наши эпидемиологи следят за обстановкой. Приближается и сезон респираторных вирусных инфекций - основной пик придется на февраль. Поэтому готовиться необходимо уже сейчас.
Вакцинация - эффективный способ защиты от болезней
Речь идет о вакцинации. С начала октября до конца ноября эпидемиологи рекомендуют привиться от гриппа - в этом году вакцинировать планируют около 40 % белорусов и 75 % лиц из групп высокого риска.
Существует категория людей, которые все-таки данным заболеванием болеет тяжело. Во-первых, это беременные женщины на протяжении всего периода беременности и 2 недели после родов, пожилые пациенты, которые находятся в домах престарелых, пациенты, которые имеют широкую хроническую патологию, и она на этом фоне может обостряться, это контингент педиатрический - маленькие детки.
Вакцинировать против гриппа в этом сезоне будут трехвалентной вакциной российского и французского производства, а также четырехвалентной швейцарской. Одновременно прививаться можно и от COVID-19: допускается вводить вакцину в один день. Но есть и исключения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября