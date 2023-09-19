В Беларуси новый штамм коронавируса - "пирола" - не зафиксирован. Сегодня об этом сообщили в Минздраве. Сейчас этот штамм циркулирует в 15 странах. Считается, что он более заразный, и симптомы мало чем отличаются от типичных признаков COVID-19. Наши эпидемиологи следят за обстановкой. Приближается и сезон респираторных вирусных инфекций - основной пик придется на февраль. Поэтому готовиться необходимо уже сейчас.

Вакцинация - эффективный способ защиты от болезней

Речь идет о вакцинации. С начала октября до конца ноября эпидемиологи рекомендуют привиться от гриппа - в этом году вакцинировать планируют около 40 % белорусов и 75 % лиц из групп высокого риска.

Существует категория людей, которые все-таки данным заболеванием болеет тяжело. Во-первых, это беременные женщины на протяжении всего периода беременности и 2 недели после родов, пожилые пациенты, которые находятся в домах престарелых, пациенты, которые имеют широкую хроническую патологию, и она на этом фоне может обостряться, это контингент педиатрический - маленькие детки. Светлана Лукашик, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ