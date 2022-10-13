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В Беларуси новый вид мошенничества, предупреждает Минтруда и соцзащиты
В Беларуси появилась новаясхемавыманивания денежных средств. На этот раз под удар аферистов попали мамы, воспитывающие маленьких детей, пишет БелТА со ссылкой на заместителяминистра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова.
"Я хочу предупредить о появлении нового вида мошенничества. К сожалению, мы уже привыкли к тому, что деньги вымогают у пожилых людей, но сейчас стали приходить сообщения и мамам, которые воспитывают маленьких детей. Якобы им полагается выплата Br 55-60. Такие случаи уже есть. Мошенники предлагают перейти по ссылке, ввести паспортные данные либо данные банковских карточек. Я обращаю внимание, что вся информация о гражданах, которые имеют право на господдержку, у органов соцзащиты или у нанимателя есть. Ни по каким ссылкам переходить не нужно. Это очередной вид мошенничества", - предупредил Валерий Ковальков.
Фото:pixabay.com
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