3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси обновили подходы к наставничеству в системе здравоохранения
Молодому специалисту для вхождения в специальность крайне важно наставничество. Об этом сегодня говорили специалисты во время заседания исполкома Международной конфедерации профессиональных союзов работников здравоохранения. В нашей стране уже обновлены подходы к наставничеству в системе здравоохранения. Значительно повышен уровень материального стимулирования и увеличены сроки наставничества, что особенно важно для таких сложных специальностей, как хирургия, травматология и нейрохирургия. С помощью такой системы стажеры испытывают меньше стресса в первые месяцы работы и быстрее растут как профессионалы.
Участники заседания исполкома Международной конфедерации профессиональных союзов работников здравоохранения посетят также мемориальный комплекс "Хатынь" и возложат цветы. Кроме того, ознакомятся с практикой постковидной реабилитации в санаториях и работой РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей