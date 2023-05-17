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В Беларуси обновили подходы к наставничеству в системе здравоохранения

Молодому специалисту для вхождения в специальность крайне важно наставничество. Об этом сегодня говорили специалисты во время заседания исполкома Международной конфедерации профессиональных союзов работников здравоохранения. В нашей стране уже обновлены подходы к наставничеству в системе здравоохранения. Значительно повышен уровень материального стимулирования и увеличены сроки наставничества, что особенно важно для таких сложных специальностей, как хирургия, травматология и нейрохирургия. С помощью такой системы стажеры испытывают меньше стресса в первые месяцы работы и быстрее растут как профессионалы.

Участники заседания исполкома Международной конфедерации профессиональных союзов работников здравоохранения посетят также мемориальный комплекс "Хатынь" и возложат цветы. Кроме того, ознакомятся с практикой постковидной реабилитации в санаториях и работой РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.

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