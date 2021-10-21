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В Беларуси обновлен перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности

Перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности, пополнился двумя пунктами. Telegram-канал "Кибер-Партизаны" и чат "Кибер-сливы" признаны экстремистским формированием, сообщило сегодня МВД. Таким образом, группы граждан, которые вели свою деятельность с помощью этих интернет-ресурсов, признаны экстремистским формированием. Как следствие - их деятельность запрещена. Подробно с перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства внутренних дел, на данный момент он содержит пять позиций.

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