В Беларуси обновлен перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности

Перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности, пополнился двумя пунктами. Telegram-канал "Кибер-Партизаны" и чат "Кибер-сливы" признаны экстремистским формированием, сообщило сегодня МВД. Таким образом, группы граждан, которые вели свою деятельность с помощью этих интернет-ресурсов, признаны экстремистским формированием. Как следствие - их деятельность запрещена. Подробно с перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства внутренних дел, на данный момент он содержит пять позиций.