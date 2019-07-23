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В Беларуси обновлен Трудовой кодекс
В Беларуси обновлен Трудовой кодекс. Закон сегодня подписал Президент. Акцент в документе на расширении гарантий работников и содействии гибкой занятости.
Впервые кодекс будет регулировать дистанционные трудовые отношения. Зеленый свет работе по совместительству на время трудового отпуска. А если условия труда существенно меняются, работодатель предупредит об этом за месяц. Кроме того, наниматель получил право временно перевести своих работников на другое место работы, в том числе к другому нанимателю (при этом придется получить согласие работника). А мужчины смогут взять две недели отпуска за свой счет при рождении ребенка.
Подкорректированы контрактные отношения. Теперь, если работник не допускал нарушений, контракт ему продлят сразу на максимальный срок. Новые нормы заработают спустя полгода после официального опубликования закона.
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