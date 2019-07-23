В Беларуси обновлен Трудовой кодекс

Закон сегодня подписал Президент. Акцент в документе - на расширении гарантий работников и содействии гибкой занятости. Впервые кодекс будет регулировать дистанционные трудовые отношения. Зеленый свет - работе по совместительству на время трудового отпуска. А также отпуск для пап, работа на удаленке и контакт сразу на несколько лет. Трудовой кодекс - документ весомый. Учитывает реалии рынка труда и запросы от нанимателей и работников. Предыдущий раз переоформляли трудовые отношения 5 лет назад. На этот раз правки в более чем 200 статей, появилось и 13 новых, как и 2 главы. Работать по-новому будем уже со следующего года. Специалисты называют новые подходы более гибкими для нанимателей и работников. О главных изменениях - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.



Осенью прошлого года у Владимира родилась дочка. Чтобы помочь жене на первых порах с маленьким ребенком, взял отпуск. Но ему повезло, руководство пошло навстречу.



Сейчас уговаривать и выпрашивать отпуск не надо. По новым правилам папы две недели могут помогать мамам. Отпуск им гарантирован в течение полугода после рождения ребенка. Более весомую поддержку можно прописать с руководством и профсоюзами в коллективным договоре.



Однолетние контракты отныне только при первом заключении. А после все зависит от желания и возможностей. Если нет взысканий и нарушений - директор должен предложить подписать и на несколько лет.



О том, что условия работы изменились, как и продолжительность рабочего дня, руководство будет сообщать за месяц, сейчас можно было за неделю. И понятно, сложно так быстро найти новое место. Дополнительные гарантии дают возможность и подумать: оставаться или нет, или найти другую работу.



Не сможет наниматель и переложить штрафы, например, с фирмы на кошелек работника. Ведь бывало, свои просчеты руководство после взыскивало с рядовых, говорит замминистра.







Обновленный Трудовой кодекс учитывал и веяния времени - работу на удаленке. Рост IT-компаний и количество тех, кто пишет коды и программы вне офиса, растет. В этом заинтересованы и владельцы, и управленцы. Результат есть, а экономия на ресурсах существенная.



В одном ПВТ уже 563 компании и их юридический адрес точно не рабочее место для сотни, а то и тысячи сотрудников. Как раз для них прописывают гарантии законодательно. В Минтруда новые статьи называют взглядом в будущее.



В профильном ведомстве заверяют: старались выдержать баланс интересов начальника и подчиненного и усилить гибкость законодательства. Как пример, наниматель может предложить работнику поработать не более полугода на другом предприятии. Но временный перевод только с его согласия.







А тем, кто на основном месте работы ушел в отпуск, разрешили на это время трудиться по совместительству полный день. Здесь только желания и возможности. Но лучше все-таки, не лишать себя совсем отдыха.



Работать по-новому будем со следующего года. Новации Трудового кодекса вступают в силу через 6 месяцев после официального опубликования. Значит, примерно в конце января - начале февраля. За это время Минтруда и соцзащиты подготовит для отделов кадров все разъяснения. А нанимателям и работникам нужно определиться, на сколько лет они будут скреплять свои трудовые отношения контрактами. Для каждого появляются новые возможности.



