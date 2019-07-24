В Беларуси обновлен Трудовой кодекс. Большие изменения предстоят и в Уголовном кодексе

Работать по-новому будем уже со следующего года. Документ вступит в силу в конце января - начале февраля. В нем появился отпуск для пап на две недели после рождения ребенка, а руководители предприятий могут предлагать работникам контракты сразу на максимальный срок. Впервые кодекс будет регулировать и дистанционные трудовые отношения. Работа на удаленке сегодня популярна во всем мире.

Большие изменения предстоят и в Уголовном кодексе. Накануне Глава государства подписал соответствующий закон. Документ предусматривает сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков по второму и третьему пунктам статьи. Кроме того, вводится уголовная ответственность за склонение к употреблению допинга в спорте, а также за реабилитацию нацизма