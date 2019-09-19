В Беларуси образован 5871 участок для голосования

Продолжается также выдвижение кандидатов в Совет Республики, оно завершится 8 октября. По 8 человек от каждой области и Минска выдвигаются на совместных заседаниях на местах. Зарегистрируют кандидатов в верхнюю палату парламента до 13 октября. Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, в Палату представителей - 17-го.