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В Беларуси образован 5871 участок для голосования

Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября

Продолжается также выдвижение кандидатов в Совет Республики, оно завершится 8 октября. По 8 человек от каждой области и Минска выдвигаются на совместных заседаниях на местах. Зарегистрируют кандидатов в верхнюю палату парламента до 13 октября. Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, в Палату представителей - 17-го.

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