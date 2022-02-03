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5 510 участков для голосования на республиканском референдуме образовано в Беларуси

В Беларуси завершилось формирование участков для голосования на республиканском референдуме. Всего их образовано 5 510. Напомним, референдум в нашей стране пройдет 27 февраля.

Наибольшее число участков сформировано в Гомельской и Минской областях - 977 и 929. 883 - в Брестской области, 714 - в Витебской, 707 - в Могилевской, 608 - в Гродненской и 692 - в столице.

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