5 510 участков для голосования на республиканском референдуме образовано в Беларуси

В Беларуси завершилось формирование участков для голосования на республиканском референдуме. Всего их образовано 5 510. Напомним, референдум в нашей стране пройдет 27 февраля.



Наибольшее число участков сформировано в Гомельской и Минской областях - 977 и 929. 883 - в Брестской области, 714 - в Витебской, 707 - в Могилевской, 608 - в Гродненской и 692 - в столице.