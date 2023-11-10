В Беларуси обсудили изменения в управлении жилищным фондом. Некоторые моменты вызвали бурное обсуждение

В Беларуси обсудили возможные изменения в управлении жилищным фондом и его эксплуатации, а также последствия, к которым могут привести поправки в кодексе. Новый закон в первую очередь вызвал ажиотаж в товариществах собственников и жилищно-строительных производственных кооперативах. Вовсю обсуждают формулу "Один председатель - один дом". Планируется, что председатель сможет занимать должность лишь в одной организации собственников или ЖСПК. А их в Беларуси насчитывается около 11 тысяч.