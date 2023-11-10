3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
В Беларуси обсудили изменения в управлении жилищным фондом. Некоторые моменты вызвали бурное обсуждение
В Беларуси обсудили возможные изменения в управлении жилищным фондом и его эксплуатации, а также последствия, к которым могут привести поправки в кодексе. Новый закон в первую очередь вызвал ажиотаж в товариществах собственников и жилищно-строительных производственных кооперативах. Вовсю обсуждают формулу "Один председатель - один дом". Планируется, что председатель сможет занимать должность лишь в одной организации собственников или ЖСПК. А их в Беларуси насчитывается около 11 тысяч.
Согласно новому законопроекту, ответственность председателей правлений значительно увеличится. А еще изменятся подходы к аккумулированию взносов на капитальный ремонт. Теперь отчисления ежемесячно будут переводить на специальные счета исполкомов.
Основными моментами в первую очередь является усиление роли органов местной власти в части взаимодействия с председателями правлений ТС. Это возможность местных распорядительных органов поднять вопрос об аннулировании аттестата соответствия, что в последующем не позволит данному председателю занимать эту должность. И ряд других изменений, направленных на защиту прав гражданина и потребителя жилищно-коммунальных услуг.
Законопроект приняли пока только в первом чтении. Затем документ вынесли на общественное обсуждение, которое только завершилось. Впереди еще второе чтение в Палате представителей и другие этапы. И вполне возможно, что перед рассмотрением в парламенте закон доработают.