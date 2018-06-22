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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларусь, наконец, пришла долгожданная прохлада. Правда, с дождями и грозами. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня максимальная температура 22 градуса днем.  

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