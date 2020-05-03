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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня в отдельных районах страны пройдут сильные дожди, ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Несмотря на это, столбик термометра поднимется до 22 тепла.

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