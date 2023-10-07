В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности - ГАИ рекомендует переходить на осторожный стиль вождения

Дожди, туманы, сильный ветер и даже снег. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сотрудники ГАИ призывают водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, ведь это чаще всего становится причиной ДТП на скользком покрытии и в условиях плохой видимости.