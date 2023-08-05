В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за экстремальной жары. Сегодня на большей части страны плюс 34, а в Гомельской области и вовсе 36 градусов. В отдельных регионах возможны грозы и сильные дожди. Завтра будет еще жарче - до 37. Но уже в понедельник температура резко пойдет на спад.