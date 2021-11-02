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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана
Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайшие дни в некоторых районах Беларуси. Сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана. Видимость составляет от 100 до 500 метров. Рейс из Минска в Москву отменен. Домодедово из-за тумана самолеты не принимает, как и Калининград. Уже на несколько часов задерживается рейсиз московского Шереметьево.
Предельно внимательными нужно бытьучастникам дорожного движения. В ГАИ отметили, что обстановка на дорогах страны под контролем. Тем не менее, дорожная милиция еще раз напоминает, как безопасно ездить в тумане.
Помнить о безопасности на дороге нужно и пешеходам. Вплохую погоду,а также втемное время суток стоит носить фликер. Слабый туман ожидается ночью и завтра утром. Временами пройдут дожди.
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